Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
Такие действия столичных властей могут применяться в случае нарушения режима самоизоляции.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил вероятность ужесточения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом в столице при росте числа их нарушений со стороны граждан или компаний.
По его словам, сейчас подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен.
Ранее сегодня столичный градоначальник констатировал, что ситуация с коронавирусом в городе непростая, но все же идет не по самому плохому сценарию. Как пишет «Экономика сегодня», Собянин заявил, что главная задача московских властей заключается в обеспечении надежного запаса прочности медицинских систем.
Ранее в мэрии Москвы заявили, что признаки ОРВИ у пациентов будут оцениваться как подозрение на COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 17 апр
- Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
- 17 апр
- Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
- 17 апр
- Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
- 17 апр
- Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
- 17 апр
- В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
- 17 апр
- В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
- 17 апр
- Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
- 17 апр
- Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
- 17 апр
- «Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
Читайте также
87%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?