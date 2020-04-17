Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил вероятность ужесточения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом в столице при росте числа их нарушений со стороны граждан или компаний.

По его словам, сейчас подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен.

Ранее сегодня столичный градоначальник констатировал, что ситуация с коронавирусом в городе непростая, но все же идет не по самому плохому сценарию. Как пишет «Экономика сегодня», Собянин заявил, что главная задача московских властей заключается в обеспечении надежного запаса прочности медицинских систем.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что признаки ОРВИ у пациентов будут оцениваться как подозрение на COVID-19.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112