Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19
Определить степень тяжести заражения позволяет компьютерная томография.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kamila Stepien; 5-tv.ru
Состояние пациентов с диагностированным коронавирусом может ухудшаться незаметно. Такой вывод озвучил МИЦ «Известия» заместитель генерального директора по медчасти Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна (ФМБЦ) России Юрий Удалов.
По словам врача, всем пациентам с COVID-19 при госпитализации делается компьютерная томография (КТ) легких. Однако бывают случаи, когда пациент находится в тяжелом состоянии, но не чувствует этого.
«В общем и целом он не предъявляет какие-то жалобы за исключением симптомов общей интоксикации и одышки. Но при всем при этом мы видим на КТ, что у него достаточно выраженные изменения. Первые показатели — это десатурация, то есть низкий уровень (кислорода в крови) по пульсоксиметрии, это максимально простая методика, которая показывает, что у него снижение кислорода уже достаточно выраженное», — рассказал доктор.
ФМБЦ — головное учреждение Федерального медико-биологического агентства с точки зрения научно-методического сопровождения (ФМБА). Сюда поступают больные с коронавирусом с 6 апреля. К настоящему моменту здесь находятся 93 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Ранее в ФМБЦ рассказали о применении телемедицины против коронавируса.
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