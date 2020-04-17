Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
COVID-19 подтвержден у более чем 2,2 миллиона человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; Reuters
Более 150 тысяч человек во всем мире стали жертвами COVID-19, подтверждены заражения более чем у 2,2 миллиона человек. Об этом сообщает американский Университет Джона Хопкинса, учитывающего информацию федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным на 22 часа по московскому времени, новым коронавирусом в мире заражены 2 214 861 человек. Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России общее число зараженных COVID-19 достигло 32 008 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 273.
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