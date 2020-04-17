Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля

Погибшие и пострадавшие на 17 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 184 724 человек. Болезнь унесла 146 861 жизнь. Вылечились 548 807 человек.

Ситуация в России

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 28 005 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 238.

Коронавирус выявлен во всех российских регионах. Последней территорией, в которой зафиксирован случай заболевания COVID-19, стала Республика Алтай.

По данным Оперштаба, в Москве скончались 14 пациентов с COVID-19. Количество умерших с коронавирусом в столице увеличилось со 113 до 127 человек.

Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Третий по счету роддом закрылся в Петербурге из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области.

Коронавирус обнаружен у 14 человек в одном из военных училищ Тюмени. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены. Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить время проведения Парада Победы в Москве. Такое решение российский лидер принял в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.

По данным Роспотребнадзора, тестирование на коронавирус в России в настоящее время доступно в 376 лабораториях, в том числе в 24 частных организациях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ситуация в мире

Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. Число зараженных приближается к девяти тысячам человек. Если раньше режим ЧС был объявлен на территории семи префектур, то теперь по всей стране.

Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

В США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения коронавирусом, только за сутки в Штатах скончались почти 2.5 тысячи человек с COVID-19.

Между тем Трамп заявил журналистам, что пик коронавируса в США пройден. Вашингтон постепенно отменяет ограничения, связанные с эпидемией.

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