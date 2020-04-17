Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 2 184 724 человека. Болезнь унесла почти 142 тысяч жизней.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Погибшие и пострадавшие на 17 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 184 724 человек. Болезнь унесла 146 861 жизнь. Вылечились 548 807 человек.
Ситуация в России
В России общее число зараженных COVID-19 достигло 28 005 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 238.
Коронавирус выявлен во всех российских регионах. Последней территорией, в которой зафиксирован случай заболевания COVID-19, стала Республика Алтай.
По данным Оперштаба, в Москве скончались 14 пациентов с COVID-19. Количество умерших с коронавирусом в столице увеличилось со 113 до 127 человек.
Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Третий по счету роддом закрылся в Петербурге из-за угрозы распространения нового коронавируса.
Карантин введен во всех соцучреждениях Ленинградской области.
Коронавирус обнаружен у 14 человек в одном из военных училищ Тюмени. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены. Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить время проведения Парада Победы в Москве. Такое решение российский лидер принял в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в стране.
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.
По данным Роспотребнадзора, тестирование на коронавирус в России в настоящее время доступно в 376 лабораториях, в том числе в 24 частных организациях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ситуация в мире
Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. Число зараженных приближается к девяти тысячам человек. Если раньше режим ЧС был объявлен на территории семи префектур, то теперь по всей стране.
Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.
В США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения коронавирусом, только за сутки в Штатах скончались почти 2.5 тысячи человек с COVID-19.
Между тем Трамп заявил журналистам, что пик коронавируса в США пройден. Вашингтон постепенно отменяет ограничения, связанные с эпидемией.
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