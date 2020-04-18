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Российские аналитики подсчитали, сколько компаний не планируют сокращать штат из-за коронавируса

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Игорь Рязов
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Почти четверть фирм в стране открыли новые вакансии, несмотря на экономические сложности в период вынужденных каникул.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, ZAM-Photography, Ricardo Demurez, David Ryle

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководство подавляющего большинства (77%) российских компаний не планирует увольнять сотрудников из-за экономических сложностей, вызванных новым типом коронавируса. 24% предпринимателей не только не собираются сокращать штат, но и открыли новые вакансии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».

К хорошим новостям по итогам исследования также можно отнести финансовые планы бизнеса. Так, руководство 57% российских компаний не планирует снижать зарплаты сотрудникам и отказываться от выплаты премий. 77% организаций не намерены брать кредиты для поддержки своего бизнеса.

При этом больше половины (57%) компаний собираются перевести часть операционных процессов на аутсорс. Четверть (25%) собираются полностью отказаться от аренды офисов. Опрошенные изданием эксперты ожидают сокращения расходов и по другим направлениям.

«Компаниям нужно будет сократить расходы на рекламу, уменьшить количество мероприятий, отказаться на время от брендированной продукции, а также отложить командировки и другие виды поездок», — считает Владислав Лурье, соуправляющий партнер юридической фирмы «Лурье, Чумаков и партнеры».

По данным исследования «Битрикс24», почти все участники опроса намерены опробовать новые бизнес-модели и каналы продаж. В частности, онлайн-торговлю. Как пояснила операционный директор компании Oberon Мария Линькова, сейчас успешными становятся те, кто быстрее других нашел для себя нишу в онлайн-бизнесе.

Аналитики проводили исследование с 13 по 15 апреля. В нем приняли участие 803 российские компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус заставил сотни российских предприятий быстро перестроить производство из-за пандемии коронавируса. Огромное количество заводов по всей стране начали производить медицинский кислород, санитайзеры, оборудование для дезинфекции помещений, зданий и улиц.

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Тема:
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