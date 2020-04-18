«Горячий животик»: модель Екатерина Зуева взбудоражила мужчин фото в нижнем белье
Российскую красавицу засыпали комплиментами за «милый» образ в розовой кофточке.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @zuueva, @anastasias_photo
Российская модель Екатерина Зуева выложила на своей странице в Instagram сексуальное фото в розовой кофточке и нижнем белье. Подписчики засыпали ее комплиментами.
«Я сама никогда не чувствую себя красивой. Поэтому, когда люди называют меня милой, я становлюсь счастливее», — пописала фото Зуева.
В комментариях мужчины массово делают российскую модель счастливее, восхищаясь ее красотой.
«Ты действительно милая и у тебя отличное тело!»
«Больше, чем мило. Великолепно»;
«Милейшее фото за все время!»
«Горячий животик», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье. Девушка подарила поклонникам «позитивные вибрации», продемонстрировав «вид сзади».
Читайте также
70%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?