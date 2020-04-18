Российская модель Екатерина Зуева выложила на своей странице в Instagram сексуальное фото в розовой кофточке и нижнем белье. Подписчики засыпали ее комплиментами.

«Я сама никогда не чувствую себя красивой. Поэтому, когда люди называют меня милой, я становлюсь счастливее», — пописала фото Зуева.

Instagram @zuueva

В комментариях мужчины массово делают российскую модель счастливее, восхищаясь ее красотой.

«Ты действительно милая и у тебя отличное тело!»

«Больше, чем мило. Великолепно»;

«Милейшее фото за все время!»

«Горячий животик», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье. Девушка подарила поклонникам «позитивные вибрации», продемонстрировав «вид сзади».