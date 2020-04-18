Пелагея запустила «Эстафету благодарности» медикам за борьбу с коронавирусом

Заслуженная артистка РФ, певица Пелагея запустила «Эстафету благодарности», поблагодарив медиков за их нелегкий труд во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Видео с теплыми словами она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Дорогие наши врачи, доктора, медсестры, медбратья, фельдшеры, санитары, водители скорой помощи, все медицинские работники, я всегда к вам относилась как к настоящим небожителям. И сейчас в наше непростое, страшное время хочется послать вам лучи поддержки и здоровья от меня лично, моей семьи, друзей, знакомых, близких и далеких. Мы все про вас думаем. Знайте, что мы очень переживаем за вас. То, что вы сейчас делаете — это настоящий героизм. Вы находитесь на передовой. Знайте, что вы там не одни, что мы с вами. Здоровья вам, вы — настоящие наши герои, мы с вами», — сказала Пелагея в ролике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta) 16 Апр 2020 в 10:07 PDT

В видео она также показала фотографии с лицами врачей, на которых остались отеки и следы после долгого ношения масок и других средств защиты. В подписи к видео певица призвала поклонников продолжить «Эстафету благородности», тоже опубликовав короткие ролики с добрыми словами в адрес медиков.

«Давайте поддержим тех, кто спасает нас, каждый день подвергая себя опасности <…> Ваши благодарности придадут им сил!» — уверена знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Пелагея решила поддержать россиян, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Для этого она опубликовала в Instagram трогательное видео, главная роль в котором досталась ее маленькой дочке Тасе.

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