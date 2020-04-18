Поклонники разглядели огонек в глазах у любимой певицы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @dolinalina

Ангелина Миончинская, дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной, выложила на своей странице в Instagram трогательное семейное фото с матерью и ее внучкой.

«Так и живем», — подписала Ангелина селфи, сделанное на даче.

На переднем плане снимка запечатлена Ангелина, а чуть позади в обнимку стоят Лариса Долина и ее внучка Александра. Все трое улыбаются в камеру.

Instagram @dolinalina

Поклонников певицы тронуло семейное фото. Они вспомнили строчки из ее песен, и обратили внимание на радость в глазах кумира.

«Главней всего погода в доме»;

«По жизни с огоньком в глазу»;

«Боже, мои самые любимые на свете»;

«Красавицы», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая Лариса Долина восхитила поклонников на семейном снимке.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
Звезда фильма «Тариф Новогодний» в шикарном платье рассказала о мечтах в самоизоляции
10:03
Власти Москвы смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 — Собянин
9:54
«Главней всего погода в доме»: дочь Долиной поделилась трогательным семейным фото
9:41
СК РФ опубликовал видео задержания замглавы Хакасии
9:32
Стали известны имена погибших при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае
9:25
Эксклюзивные кадры с места крушения самолета Л-4 под Хабаровском

Сейчас читают

Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок