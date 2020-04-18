«Главней всего погода в доме»: дочь Долиной поделилась трогательным семейным фото
Поклонники разглядели огонек в глазах у любимой певицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @dolinalina
Ангелина Миончинская, дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной, выложила на своей странице в Instagram трогательное семейное фото с матерью и ее внучкой.
«Так и живем», — подписала Ангелина селфи, сделанное на даче.
На переднем плане снимка запечатлена Ангелина, а чуть позади в обнимку стоят Лариса Долина и ее внучка Александра. Все трое улыбаются в камеру.
Поклонников певицы тронуло семейное фото. Они вспомнили строчки из ее песен, и обратили внимание на радость в глазах кумира.
«Главней всего погода в доме»;
«По жизни с огоньком в глазу»;
«Боже, мои самые любимые на свете»;
«Красавицы», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая Лариса Долина восхитила поклонников на семейном снимке.
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