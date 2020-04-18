«Главней всего погода в доме»: дочь Долиной поделилась трогательным семейным фото

Ангелина Миончинская, дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной, выложила на своей странице в Instagram трогательное семейное фото с матерью и ее внучкой.

«Так и живем», — подписала Ангелина селфи, сделанное на даче.

На переднем плане снимка запечатлена Ангелина, а чуть позади в обнимку стоят Лариса Долина и ее внучка Александра. Все трое улыбаются в камеру.

Instagram @dolinalina

Поклонников певицы тронуло семейное фото. Они вспомнили строчки из ее песен, и обратили внимание на радость в глазах кумира.

«Главней всего погода в доме»;

«По жизни с огоньком в глазу»;

«Боже, мои самые любимые на свете»;

«Красавицы», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевшая Лариса Долина восхитила поклонников на семейном снимке.