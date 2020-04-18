Екатерина Копанова показала, как борется с депрессией на фоне ситуации с коронавирусом.

Звезда фильма «Тариф Новогодний» в шикарном платье рассказала о мечтах в самоизоляции

Фото: Instagram @ekaterina_kopanova

Учитывая всю серьезность ситуации с коронавирусом, актриса Екатерина Копанова вслед за коллегами по цеху решила обратиться к фанатам и поддержать их в этот сложный период. Звезда отечественного кинематографа выложила пост Instagram с небольшим рассказом, как отвлечься от грустных новостей в условиях самоизоляции.

На снимках, которые актриса прикрепила к публикации, она предстала в образе роковой красотки в очаровательном золотом платье с пайетками.

«Многие пишут на своих страницах, чего им из привычных вещей не хватает в самоизоляции. Конечно, для разных людей это разные вещи. Я, слава Богу, непритязательный человек, легко подстраиваюсь под ситуацию в силу жизненного опыта. Но, спустя месяц в самоизоляции, мне не хватает золотого платья с декольте и детского сада. Вот детского сада как-то особенно», — написала Екатерина, а также поинтересовалась, что сегодня беспокоит ее подписчиков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Многие пишут на своих страницах, чего им из привычных вещей не хватает в самоизоляции… Конечно, для разных людей это разные вещи… Я, слава Богу, непритязательный человек, легко подстраиваюсь под ситуацию в силу жизненного опыта. Но, спустя месяц в самоизоляции, мне не хватает золотого платья с декольте и детского сада, вот детского сада как-то особенно #мамыпоймут 🤣😝😄😁 А вам? Чего не хватает вам? Скучаете по какой — нибудь мелочи, которая доставляла радость? #актриса #екатеринакопанова #актрисакино #многодетнаямама Фото @natashazykovaphoto MuaH @kinoledi

Публикация от  Катя Копанова (@ekaterina_kopanova)

Увидев блистательную Копанову, ее поклонники не смогли сдержать эмоций и один за другим одаривали знаменитость комплиментами, а также благодарили за открытый диалог.

«Какая вы солнечная и красивая!»

«Какая вы милая! Мне тоже, как и вам, не хватает детского сада…»,

«Шикарная, лучезарная, яркая! А я вот мечтаю о прогулках по парку с детьми. Надеюсь, это скоро закончится», — отреагировали фолловеры на обращение звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты Екатерины Копановой неожиданно отреагировали на ее бюст. 

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Как в блокбастере: иномарка снесла ограждение и едва не упала в реку — видео
11:26
Еще 162 пациента излечились от коронавируса в Москве
11:16
Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом
10:57
В Москве начнут выдавать бесплатные лекарства не только пациентам с COVID-19, но и с ОРВИ
10:52
Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785
10:42
За сутки в России умерли 40 человек с диагнозом коронавирус — оперштаб

Сейчас читают

Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок