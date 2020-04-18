Звезда фильма «Тариф Новогодний» в шикарном платье рассказала о мечтах в самоизоляции

Учитывая всю серьезность ситуации с коронавирусом, актриса Екатерина Копанова вслед за коллегами по цеху решила обратиться к фанатам и поддержать их в этот сложный период. Звезда отечественного кинематографа выложила пост Instagram с небольшим рассказом, как отвлечься от грустных новостей в условиях самоизоляции.

На снимках, которые актриса прикрепила к публикации, она предстала в образе роковой красотки в очаровательном золотом платье с пайетками.

«Многие пишут на своих страницах, чего им из привычных вещей не хватает в самоизоляции. Конечно, для разных людей это разные вещи. Я, слава Богу, непритязательный человек, легко подстраиваюсь под ситуацию в силу жизненного опыта. Но, спустя месяц в самоизоляции, мне не хватает золотого платья с декольте и детского сада. Вот детского сада как-то особенно», — написала Екатерина, а также поинтересовалась, что сегодня беспокоит ее подписчиков.

Увидев блистательную Копанову, ее поклонники не смогли сдержать эмоций и один за другим одаривали знаменитость комплиментами, а также благодарили за открытый диалог.

«Какая вы солнечная и красивая!»

«Какая вы милая! Мне тоже, как и вам, не хватает детского сада…»,

«Шикарная, лучезарная, яркая! А я вот мечтаю о прогулках по парку с детьми. Надеюсь, это скоро закончится», — отреагировали фолловеры на обращение звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты Екатерины Копановой неожиданно отреагировали на ее бюст.