За сутки в России умерли 40 человек с диагнозом коронавирус — оперштаб
С начала эпидемии скончались 313 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
За сутки в России умерли 40 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.
Половина из скончавшихся проходили лечение в Москве — 21 пациент.
За сутки вылечились 162 человека, за все время распространения болезни ее смогли победить 1679 человек.
За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 313 человек. Большинство из них имели сопутствующие заболевания — среди которых сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет первого и второго типа и другие.
По данным Оперативного штаба, за сутки в России выявлено 4 785 случаев заболевания в 79 регионах.
Наибольшее число инфицированных приходится на столицу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Москвы смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19.
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