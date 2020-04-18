Новые случаи заражения коронавирусом диагностировали в 79 регионах.

Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785

Фото: Известия / Сергей Коньков

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 4785 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в 79 регионах нашей страны.

Всего за сутки скончались 40 человек, половина смертей пришлась на столицу. Полностью излечились от опасного недуга 162 человека.

Подробный список новых случаев заражения коронавирусом по регионам:

  1. Москва 2649
  2. Московская область 428
  3. Санкт-Петербург 139
  4. Республика Мордовия 62
  5. Чеченская Республика 60
  6. Нижегородская область 59
  7. Ставропольский край 54
  8. Тверская область 49
  9. Краснодарский край 45
  10. Красноярский край 45
  11. Республика Дагестан 44
  12. Магаданская область 44
  13. Рязанская область 41
  14. Республика Марий Эл 40
  15. Республика Башкортостан 39
  16. Тюменская область 39
  17. Хабаровский край 38
  18. Республика Ингушетия 36
  19. Астраханская область 35
  20. Орловская область 34
  21. Ленинградская область 34
  22. Ханты-Мансийский АО 33
  23. Тамбовская область 32
  24. Тульская область 30
  25. Калужская область 29
  26. Республика Северная Осетия 29
  27. Ростовская область 29
  28. Брянская область 28
  29. Чувашская Республика 27
  30. Пермский край 26
  31. Курская область 25
  32. Ярославская область 24
  33. Воронежская область 22
  34. Кабардино-Балкарская Республика 22
  35. Липецкая область 21
  36. Пензенская область 21
  37. Кировская область 20
  38. Оренбургская область 20
  39. Республика Коми 19
  40. Ульяновская область 19
  41. Приморский край 18
  42. Волгоградская область 17
  43. Республика Татарстан 16
  44. Владимирская область 15
  45. Ивановская область 15
  46. Республика Калмыкия 14
  47. Смоленская область 13
  48. Белгородская область 11
  49. Калининградская область 11
  50. Саратовская область 11
  51. Свердловская область 11
  52. Алтайский край 10
  53. Новосибирская область 10
  54. Вологодская область 9
  55. Республика Бурятия 9
  56. Республика Саха (Якутия) 9
  57. Республика Хакасия 8
  58. Мурманская область 7
  59. Иркутская область 7
  60. Костромская область 6
  61. Республика Карелия 6
  62. Новгородская область 6
  63. Архангельская область 5
  64. Псковская область 5
  65. Республика Адыгея 5
  66. Ямало-Ненецкий АО 5
  67. Омская область 5
  68. Удмуртская Республика 4
  69. Челябинская область 4
  70. Кемеровская область 4
  71. Томская область 3
  72. Забайкальский край 3
  73. Амурская область 3
  74. Еврейская АО 3
  75. Республика Крым 3
  76. Республика Горный Алтай 1
  77. Карачаево-Черкесская Республика 1
  78. Самарская область 1
  79. Курганская область 1

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 36 793. Скончались 313 человек, полностью излечились — 3 057. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов.

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