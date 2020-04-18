Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785
Новые случаи заражения коронавирусом диагностировали в 79 регионах.
Фото: Известия / Сергей Коньков
За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 4785 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования зафиксированы в 79 регионах нашей страны.
Всего за сутки скончались 40 человек, половина смертей пришлась на столицу. Полностью излечились от опасного недуга 162 человека.
Подробный список новых случаев заражения коронавирусом по регионам:
- Москва 2649
- Московская область 428
- Санкт-Петербург 139
- Республика Мордовия 62
- Чеченская Республика 60
- Нижегородская область 59
- Ставропольский край 54
- Тверская область 49
- Краснодарский край 45
- Красноярский край 45
- Республика Дагестан 44
- Магаданская область 44
- Рязанская область 41
- Республика Марий Эл 40
- Республика Башкортостан 39
- Тюменская область 39
- Хабаровский край 38
- Республика Ингушетия 36
- Астраханская область 35
- Орловская область 34
- Ленинградская область 34
- Ханты-Мансийский АО 33
- Тамбовская область 32
- Тульская область 30
- Калужская область 29
- Республика Северная Осетия 29
- Ростовская область 29
- Брянская область 28
- Чувашская Республика 27
- Пермский край 26
- Курская область 25
- Ярославская область 24
- Воронежская область 22
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Липецкая область 21
- Пензенская область 21
- Кировская область 20
- Оренбургская область 20
- Республика Коми 19
- Ульяновская область 19
- Приморский край 18
- Волгоградская область 17
- Республика Татарстан 16
- Владимирская область 15
- Ивановская область 15
- Республика Калмыкия 14
- Смоленская область 13
- Белгородская область 11
- Калининградская область 11
- Саратовская область 11
- Свердловская область 11
- Алтайский край 10
- Новосибирская область 10
- Вологодская область 9
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Республика Хакасия 8
- Мурманская область 7
- Иркутская область 7
- Костромская область 6
- Республика Карелия 6
- Новгородская область 6
- Архангельская область 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Ямало-Ненецкий АО 5
- Омская область 5
- Удмуртская Республика 4
- Челябинская область 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 3
- Забайкальский край 3
- Амурская область 3
- Еврейская АО 3
- Республика Крым 3
- Республика Горный Алтай 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Самарская область 1
- Курганская область 1
Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 36 793. Скончались 313 человек, полностью излечились — 3 057. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов.
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