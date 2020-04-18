Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 4785 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в 79 регионах нашей страны.

Всего за сутки скончались 40 человек, половина смертей пришлась на столицу. Полностью излечились от опасного недуга 162 человека.

Подробный список новых случаев заражения коронавирусом по регионам:

Москва 2649 Московская область 428 Санкт-Петербург 139 Республика Мордовия 62 Чеченская Республика 60 Нижегородская область 59 Ставропольский край 54 Тверская область 49 Краснодарский край 45 Красноярский край 45 Республика Дагестан 44 Магаданская область 44 Рязанская область 41 Республика Марий Эл 40 Республика Башкортостан 39 Тюменская область 39 Хабаровский край 38 Республика Ингушетия 36 Астраханская область 35 Орловская область 34 Ленинградская область 34 Ханты-Мансийский АО 33 Тамбовская область 32 Тульская область 30 Калужская область 29 Республика Северная Осетия 29 Ростовская область 29 Брянская область 28 Чувашская Республика 27 Пермский край 26 Курская область 25 Ярославская область 24 Воронежская область 22 Кабардино-Балкарская Республика 22 Липецкая область 21 Пензенская область 21 Кировская область 20 Оренбургская область 20 Республика Коми 19 Ульяновская область 19 Приморский край 18 Волгоградская область 17 Республика Татарстан 16 Владимирская область 15 Ивановская область 15 Республика Калмыкия 14 Смоленская область 13 Белгородская область 11 Калининградская область 11 Саратовская область 11 Свердловская область 11 Алтайский край 10 Новосибирская область 10 Вологодская область 9 Республика Бурятия 9 Республика Саха (Якутия) 9 Республика Хакасия 8 Мурманская область 7 Иркутская область 7 Костромская область 6 Республика Карелия 6 Новгородская область 6 Архангельская область 5 Псковская область 5 Республика Адыгея 5 Ямало-Ненецкий АО 5 Омская область 5 Удмуртская Республика 4 Челябинская область 4 Кемеровская область 4 Томская область 3 Забайкальский край 3 Амурская область 3 Еврейская АО 3 Республика Крым 3 Республика Горный Алтай 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Самарская область 1 Курганская область 1

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 36 793. Скончались 313 человек, полностью излечились — 3 057. Всего было проведено более 1,81 миллиона тестов.

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