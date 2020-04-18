Подростки, не успевшие получить паспорт, смогут использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении.

Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий_Безруких

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Подчеркивается, что российский лидер подписал данный указ «в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Помимо этого, указ главы государства постановляет: в случае, если гражданин РФ в указанный выше период достиг возраста 14 лет, то документом, удостоверяющим его личность, может считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил — пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По словам главы государства, риски заражения по-прежнему высоки, вследствие чего необходимо оперативно принимать меры по борьбе с COVID-19.

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