Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских прав
Подростки, не успевшие получить паспорт, смогут использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельство о рождении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий_Безруких
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.
Подчеркивается, что российский лидер подписал данный указ «в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Помимо этого, указ главы государства постановляет: в случае, если гражданин РФ в указанный выше период достиг возраста 14 лет, то документом, удостоверяющим его личность, может считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт, пишет URA.RU.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил — пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По словам главы государства, риски заражения по-прежнему высоки, вследствие чего необходимо оперативно принимать меры по борьбе с COVID-19.
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