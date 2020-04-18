Международная команда ученых выявила новые ранние симптомы заражения коронавирусом
По словам специалистов, на эти признаки инфицирования COVID-19 мало кто обращает внимание.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Международная команда ученых выявила новые ранние симптомы инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает «Ридус». По словам специалистов, помимо кашля, одышки и температуры, у зараженных COVID-19 наблюдается потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Отмечается, что на данные признаки заболевания практически никто не обращает внимание.
«COVID-19, вероятно, вызывает не просто респираторные симптомы, такие как кашель. У трети обследованных нами пациентов были желудочно-кишечные симптомы. Вполне возможно, что мы упускаем значительную часть больных коронавирусом из-за наших текущих стратегий тестирования, ориентированных только на респираторные симптомы», — считают ученые.
В ходе исследования специалисты изучили данные карт пациентов с коронавирусом из Китая и США. Средний возраст больных составил 50 лет. Желудочно-кишечная симптоматика отмечалась у 31,9% больных. 22% инфицированных COVID-19 испытывали потерю аппетита, другие 22% заболевших мучились от тошноты и рвоты, еще 12% пациентов страдали от диареи.
«Мы также заметили, что у 40% пациентов был повышен уровень патологического фермента печени, и что те, у кого был высокий уровень, требовали дополнительной госпитализации. Хотя эти данные являются ранними, результаты действительно повышают вероятность того, что люди, подвергшиеся воздействию коронавируса, испытывают желудочно-кишечные симптомы», — отмечают исследователи.
Примечательно, что тошнота, рвота или диарея проявлялись у заболевших коронавирусом еще до появления респираторных признаков — кашля и температуры. Ученые выразили предположение, что вышеуказанные симптомы могут являться первичными показателями инфицирования COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 апр
- В Роспотребнадзоре ответили Лукашенко на критику тест-систем на коронавирус
- 18 апр
- В США жертв COVID-19 начали хоронить в братских могилах
- 18 апр
- Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
- 18 апр
- Ансамбль песни и пляски Росгвардии записал трогательную песню в поддержку врачей
- 18 апр
- Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая
- 18 апр
- Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом
- 18 апр
- Юрист рассказала, как вернуть деньги за «сгоревшие» из-за коронавируса авиабилеты
- 18 апр
- Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву. За них заступился Галкин
- 18 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 апреля
- 18 апр
- Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории
Читайте также
75%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?