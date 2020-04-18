Международная команда ученых выявила новые ранние симптомы инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает «Ридус». По словам специалистов, помимо кашля, одышки и температуры, у зараженных COVID-19 наблюдается потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея. Отмечается, что на данные признаки заболевания практически никто не обращает внимание.

«COVID-19, вероятно, вызывает не просто респираторные симптомы, такие как кашель. У трети обследованных нами пациентов были желудочно-кишечные симптомы. Вполне возможно, что мы упускаем значительную часть больных коронавирусом из-за наших текущих стратегий тестирования, ориентированных только на респираторные симптомы», — считают ученые.

В ходе исследования специалисты изучили данные карт пациентов с коронавирусом из Китая и США. Средний возраст больных составил 50 лет. Желудочно-кишечная симптоматика отмечалась у 31,9% больных. 22% инфицированных COVID-19 испытывали потерю аппетита, другие 22% заболевших мучились от тошноты и рвоты, еще 12% пациентов страдали от диареи.

«Мы также заметили, что у 40% пациентов был повышен уровень патологического фермента печени, и что те, у кого был высокий уровень, требовали дополнительной госпитализации. Хотя эти данные являются ранними, результаты действительно повышают вероятность того, что люди, подвергшиеся воздействию коронавируса, испытывают желудочно-кишечные симптомы», — отмечают исследователи.

Примечательно, что тошнота, рвота или диарея проявлялись у заболевших коронавирусом еще до появления респираторных признаков — кашля и температуры. Ученые выразили предположение, что вышеуказанные симптомы могут являться первичными показателями инфицирования COVID-19.

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