Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Группа французских исследователей из Университета Прованса ранее заявила, что COVID-19 полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

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Фото, видео: ТАСС / Ismo Pekkarinen; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани эффективной борьбе с короновирусом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Недавно группа французских исследователей из Университета Прованса заявила — COVID-19 полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Владимир Володин утверждает, что, несмотря на высокие температуры, в бане обычно очень влажно. При таких условиях вирус может долго сохраняться в воздухе.

«Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию», — сказал доктор.

По его словам, посещение бани не укрепляет иммунитет человека, а только благотворно влияет на тонус сосудов. Врач считает, что экстремальные перепады температур сейчас могут быть опасны.

«Я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», — подчеркнул эксперт.

Владимир Володин добавил, что единственным способом избежать заражения коронавирусом является полная самоизоляция.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые разработали робота-диагноста для борьбы с COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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