Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Группа французских исследователей из Университета Прованса ранее заявила, что COVID-19 полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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Фото, видео: ТАСС / Ismo Pekkarinen; 5-tv.ru
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани эффективной борьбе с короновирусом. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Недавно группа французских исследователей из Университета Прованса заявила — COVID-19 полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
Владимир Володин утверждает, что, несмотря на высокие температуры, в бане обычно очень влажно. При таких условиях вирус может долго сохраняться в воздухе.
«Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию», — сказал доктор.
По его словам, посещение бани не укрепляет иммунитет человека, а только благотворно влияет на тонус сосудов. Врач считает, что экстремальные перепады температур сейчас могут быть опасны.
«Я бы не советовал сейчас вообще играть с иммунитетом, поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, как иммунная система человека реагирует на этот вирус», — подчеркнул эксперт.
Владимир Володин добавил, что единственным способом избежать заражения коронавирусом является полная самоизоляция.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые разработали робота-диагноста для борьбы с COVID-19.
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