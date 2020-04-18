Недавно знаменитая актриса сообщила о разводе с актером Павлом Прилучным.

«Я начала слышать себя!» — Муцениеце рассказала, когда будет готова к новым отношениям

Фото: Instagram @agataagata

Совсем недавно Агата Муцениеце со слезами на глазах заявила подписчикам: актер Павел Прилучный при детях поднял на нее руку. В ходе монолога звезда призналась, что она долго терпела оскорбления со стороны супруга, но больше мириться с унижениями не намерена. В итоге — актриса сообщила благоверному об уходе.

С тех пор прошло чуть больше недели, но, кажется, Агата Муцениеце уже чувствует себя гораздо лучше. По крайне мере, об этом свидетельствуют ее заявления о том, что вскоре она планирует завести новые отношения, пишет Дни.ру.

В одном из выпусков своего шоу на YouTube-канале звезда отечественного кинематографа сообщила, что даже несмотря на тяжелый скандал, время оказывает на нее целебное воздействие. Поэтому она не видит ничего плохого, чтобы познакомиться с человеком, способным вернуть ей веру в самые светлые чувства.

«Я как будто протрезвела. Я только начала слышать себя. Всегда на пьедестале был Паша. И я сама его носила на ручках», — с грустью в голосе заявила Агата.

Instagram @agataagata

А после добавила, что поисками достойного мужчины планирует заняться примерно через полгода, когда сердечные раны немного затянутся, и звезда вернется к привычному образу жизни.

«Меня вдохновляют те примеры, когда женщина все-таки продолжает жить, несмотря на то, что она развелась. У меня есть страх стать чьей-то любовницей. Я бы никогда не хотела встречаться с женатым мужчиной и, надеюсь, у меня этого не будет», — подытожила Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru раскрыл истинные причины развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

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