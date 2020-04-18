Ансамбль песни и пляски Росгвардии записал трогательную песню в поддержку врачей

Композицию «Доктор, как хорошо, что вы рядом» коллектив посвятил медикам, находящимся на передовой в войне с коронавирусом.

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Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии

Тема:
Эпидемия коронавируса

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева записал трогательную песню «Доктор, как хорошо, что вы рядом» в поддержку врачей, находящихся на передовой в войне с коронавирусом.

Артисты ансамбля поблагодарили медиков за их работу, отметив героизм тех, кто борется с последствиями распространения COVID-19.

«Невидимый враг напал на нашу планету. И вдруг все мы поняли, что самое великое искусство — это искусство врачевания! Спасибо, дорогие и ставшие родными нам медики, за то, что вы сегодня на переднем крае войны с этим невидимым врагом! <…> Весь медицинский персонал — настоящие герои!» — сказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Виктор Елисеев.

Музыку к песне на стихи Евгения Примакова написал композитор Игорь Лученок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея запустила «Эстафету благодарности» медикам за борьбу с коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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