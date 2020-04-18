Ансамбль песни и пляски Росгвардии записал трогательную песню в поддержку врачей
Композицию «Доктор, как хорошо, что вы рядом» коллектив посвятил медикам, находящимся на передовой в войне с коронавирусом.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева записал трогательную песню «Доктор, как хорошо, что вы рядом» в поддержку врачей, находящихся на передовой в войне с коронавирусом.
Артисты ансамбля поблагодарили медиков за их работу, отметив героизм тех, кто борется с последствиями распространения COVID-19.
«Невидимый враг напал на нашу планету. И вдруг все мы поняли, что самое великое искусство — это искусство врачевания! Спасибо, дорогие и ставшие родными нам медики, за то, что вы сегодня на переднем крае войны с этим невидимым врагом! <…> Весь медицинский персонал — настоящие герои!» — сказал художественный руководитель и главный дирижер коллектива Виктор Елисеев.
Музыку к песне на стихи Евгения Примакова написал композитор Игорь Лученок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея запустила «Эстафету благодарности» медикам за борьбу с коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 апр
- В Роспотребнадзоре ответили Лукашенко на критику тест-систем на коронавирус
- 18 апр
- В США жертв COVID-19 начали хоронить в братских могилах
- 18 апр
- Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
- 18 апр
- Международная команда ученых выявила новые ранние симптомы заражения коронавирусом
- 18 апр
- Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая
- 18 апр
- Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом
- 18 апр
- Юрист рассказала, как вернуть деньги за «сгоревшие» из-за коронавируса авиабилеты
- 18 апр
- Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву. За них заступился Галкин
- 18 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 апреля
- 18 апр
- Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории
Читайте также
75%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?