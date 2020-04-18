В ведомстве подчеркнули, что российская разработка по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauro Scrobogna, Alex Halada, Mauro Scrobogna, Cdc/Cdc, Mauro Scrobogna, Niaid-Rml; Известия / Коньков Сергей;

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Роспотребнадзоре ответили президенту Белоруссии Александру Лукашенко на его критику российских тест-систем для определения коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что отечественная разработка по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги и способна выявить бессимптомных носителей COVID-19.

«Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ „Вектор“, по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что российские тест-системы могут выявить даже минимальное количество чужеродного генетического материала в образце. Кроме того, разработка не дает перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя новый внеклеточный агент.

Начиная с февраля, Россия поставила в Белоруссию 14 тысяч тест-систем для определения коронавируса. Именно благодаря разработке российских специалистов удалось выявить в стране первых инфицированных COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор запустил бесконтактное тестирование на коронавирус.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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