Пандемия коронавируса заставила людей уделять внимание гигиене и защите от вирусов. Однако средства для этого есть не везде, поэтому многие россияне стали изготавливать их сами в домашних условиях. Модельер-технолог Александра Вапельник рассказала и показала 5-tv.ru, как сшить многоразовую маску.

По ее словам, для этого потребуется кусочек натуральной ткани 40 на 20 сантиметров, ножницы, линейка, нитки с иголкой и резинка. Образец она решила сделать из льна.

«Складываем ткань ровно пополам, можно приутюжить. Далее нам понадобится сделать припуск, на глаз отмеряем примерно сантиметр. То же самое делаем со второй стороны. Далее складываем равномерные складки, где-то три штуки. Их тоже можно заутюжить», — объяснила модельер.

Следующим шагом станет закрепление на изделии резинок. Для удобства их следует отмерить примерно такой же длины, как будущая маска. Стежки, по словам мастерицы, лучше делать иголкой назад, тогда шов будет крепче.

«Берем и отворачиваем одну складку, находим центр маски, выкладываем резинку по краю, и буквально двумя-тремя стежками можно закрепить ее с двух сторон. Возвращаем вторую половину маски в исходное положение. Чтобы вывернуть маску, нам надо проложить стежки с двух сторон. Теперь просто выворачиваем маску. В финале ее нужно приутюжить. Оставшийся верхний шов закрепим потайной строчкой либо с помощью машинки. Маска готова. Приятного пошива!» — сказала Вапельник.

Для тех, кто не увлекается шитьем, есть и более простой способ. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать дома медицинскую одноразовую маску из бинта и банковских резинок. Однако во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что индивидуальное средство защиты не может гарантированно уберечь от заражения новым внеклеточным агентом. По словам Тарика Язаревича, маска должна использоваться в совокупности с другими мерами.

Кроме того, в период пандемии набирают популярность рецепты антисептиков, которые также можно изготовить своими руками.

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