Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам на YouTube-канале, как правильно дезинфицировать маски в период пандемии коронавируса. Он удивился, почему некоторые люди считают необходимым кипятить или стирать защитные изделия в машинке, когда можно просто промыть их с мылом.

«Я вообще не понимаю, почему людям хочется засунуть маску в спирт, в микроволновку, прокипятить. Можно просто постирать ее мыльной водой, это абсолютно правильно», — заверил доктор Комаровский.

Он отметил, что дефицит медицинских масок заставляет население использовать их многократно, хотя это и не рекомендуется. По его словам, лучше дезинфицировать изделия, чем ходить по улице без них.

«Мы же понимаем, что мы их стираем просто потому, что они в дефиците. Поэтому проще сложить маски в тазик, взять мыло или налить моющего средства, белизны, порошка взять. Замочить и постирать. Еще раз напоминаю — это одноразовые маски. Никто в здравом уме вам не рекомендует их мыть и так далее, но если это дорого, то лучше так, чем ходить без нее», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как доктор Комаровский рассказал, почему не все заболевают, находясь в тесном контакте с коронавирусным больным в закрытом помещении.

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