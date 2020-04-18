Правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление главы кабмина опубликовано на сайте российского правительства.

«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел „Культура, организация досуга и развлечений“ добавилась деятельность музеев и зоопарков», — говорится в тексте документа.

government.ru

Помимо прочего в перечень добавлен новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него включены автомобили, мотоциклы, детали, узлы и принадлежностями к ним. Помимо прочего в разделе числятся товары общего ассортимента, информационное и коммуникационное оборудование, товары культурно-развлекательного назначения, текстиль, а также одежда и обувь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным.

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