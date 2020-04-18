Правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики
Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; Government.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление главы кабмина опубликовано на сайте российского правительства.
«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел „Культура, организация досуга и развлечений“ добавилась деятельность музеев и зоопарков», — говорится в тексте документа.
Помимо прочего в перечень добавлен новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него включены автомобили, мотоциклы, детали, узлы и принадлежностями к ним. Помимо прочего в разделе числятся товары общего ассортимента, информационное и коммуникационное оборудование, товары культурно-развлекательного назначения, текстиль, а также одежда и обувь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным.
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