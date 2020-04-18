В соцсетях обсуждают видео, на котором люди в форме грозят пистолетом гуляющим

Ролик с мужчинами в полицейской форме был размещен в соцсети ВКонтакте.

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Фото, видео: ТАСС / Stephan Schulz; Вконтакте @mskdtp

Пользователи сети обсуждают видео, на котором двое мужчин в полицейской форме и медицинских масках грозят людям пистолетом, находящимся на спортивной площадке, якобы из-за нарушения режима самоизоляции.

Ролик размещен в одном из пабликов в соцсети ВКонтакте.

Подлинность кадров пока не установлена. Также неизвестно, в каком регионе они были сняты.

В рамках ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в большинстве регионов жителям был настоятельно рекомендован режим самоизоляции, который подразумевает выход из дома только в крайних случаях — поход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки в ста метрах от дома, вынос мусора.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции.

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