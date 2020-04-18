Британская корпорация проводит систематическую антироссийскую информационную политику, «забывая» освещать все стороны жизни на Туманном Альбионе.

Захарова призвала оштрафовать BBC за однобокость подачи информации

Фото: Известия / Алексей Майшев; Facebook / Мария Захарова

Британский регулятор СМИ Ofcom, который часто грозит российским журналистам штрафами, должен принять такие же меры и по отношению к телерадиовещательной корпорации BBC за формирование негативного образа России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Все, тотально все, что идет о России, про Россию, из России, — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении BBC должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», — заявила она.

Захарова напомнила, что британский регулятор так любит штрафовать или угрожать взысканиями российским СМИ за несбалансированную подачу информации.

Facebook / Мария Захарова

В частности, 13 апреля BBC рассказала о «коронавирусной слежке» в России, при этом игнорируя аналогичные меры в Британии, напоминает «Экономика сегодня».

«Когда уже до BBC доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», — написала она, порекомендовав также BBC публиковать больше новостей все же о своей стране.

Тем не менее российские власти проводят последовательную борьбу с появлением и распространением фейков о коронавирусе. Так, уже выявлены недостоверные сведения о распространении заболевания в Санкт-Петербурге, Чувашской республике, Татарстане, Пермском крае и других регионах страны.

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