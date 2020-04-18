Захарова призвала оштрафовать BBC за однобокость подачи информации
Британская корпорация проводит систематическую антироссийскую информационную политику, «забывая» освещать все стороны жизни на Туманном Альбионе.
Фото: Известия / Алексей Майшев; Facebook / Мария Захарова
Британский регулятор СМИ Ofcom, который часто грозит российским журналистам штрафами, должен принять такие же меры и по отношению к телерадиовещательной корпорации BBC за формирование негативного образа России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
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Захарова напомнила, что британский регулятор так любит штрафовать или угрожать взысканиями российским СМИ за несбалансированную подачу информации.
В частности, 13 апреля BBC рассказала о «коронавирусной слежке» в России, при этом игнорируя аналогичные меры в Британии, напоминает «Экономика сегодня».
«Когда уже до BBC доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», — написала она, порекомендовав также BBC публиковать больше новостей все же о своей стране.
Тем не менее российские власти проводят последовательную борьбу с появлением и распространением фейков о коронавирусе. Так, уже выявлены недостоверные сведения о распространении заболевания в Санкт-Петербурге, Чувашской республике, Татарстане, Пермском крае и других регионах страны.
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