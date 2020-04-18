Актер сериалов «Физрук» и «Кухня» экстренно госпитализирован в Москве
По предварительной информации, у Виктора Маркина закрытый перелом бедренной кости.
Фото: Facebook / Виктор Маркин
Актер Виктор Маркин экстренно госпитализирован в столичную клинику. Как стало известно 5-tv.ru, у мужчины подозревают закрытый перелом бедренной кости.
Предположительно, звезда сериалов «Кухня» и «Физрук» упал со стремянки и сломал ногу.
41-летнего актера отвезли в больницу.
Виктор Маркин работает в столичном театре имени Островского. Телезрителям он особо запомнился по ролям в популярных сериалах «Физрук», «Кухня», «Светофор».
Послужной список артиста насчитывает порядка 70 проектов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята».
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