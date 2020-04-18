По предварительной информации, у Виктора Маркина закрытый перелом бедренной кости.

Актер сериалов «Физрук» и «Кухня» экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Facebook / Виктор Маркин

Актер Виктор Маркин экстренно госпитализирован в столичную клинику. Как стало известно 5-tv.ru, у мужчины подозревают закрытый перелом бедренной кости.

Предположительно, звезда сериалов «Кухня» и «Физрук» упал со стремянки и сломал ногу.

41-летнего актера отвезли в больницу.

Виктор Маркин работает в столичном театре имени Островского. Телезрителям он особо запомнился по ролям в популярных сериалах «Физрук», «Кухня», «Светофор».

Послужной список артиста насчитывает порядка 70 проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля

Последние новости

19:21
В Минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из-под карантина врачей
19:04
Актер сериалов «Физрук» и «Кухня» экстренно госпитализирован в Москве
19:01
«Когда в душе ты Бейонсе»: бойфренд Бузовой зажег в костюме из подушки — видео
18:49
«А у меня только балкон»: Серябкина принимает солнечные ванны на берегу озера
18:39
«Удаленка»: Синхронистка Ромашина исполнила элементы программы в ванне
18:30
«Все время чем-то занимаемся»: лидер группы «Сплин» рассказал о плюсах самоизоляции

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Порноактриса Елена Беркова обнажилась в поддержку Кристины Асмус
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок