Вспышка коронавируса предположительно выявлена в психбольнице в Архангельске

Психиатрическая больница в Архангельске закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса, передает URA.RU. Более чем у 50 пациентов и сотрудников медучреждения предварительно подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

По данным регионального Оперштаба, изначально инфекция была выявлена у одной из сотрудниц психиатрической больницы. С ней контактировало большое количество людей, в том числе пациенты и коллеги. Сейчас в медучреждении проводится проверка.

Отдельно стоящий корпус больницы будет перепрофилирован. Один этаж займет инфекционное отделение для заболевших, второй — обсерватор для контактных лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за истекшие сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4785.

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