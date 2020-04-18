Вспышка коронавируса предположительно выявлена в психбольнице в Архангельске
COVID-19 предварительно подтвержден у более чем 50 человек — пациентов и медперсонала.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Психиатрическая больница в Архангельске закрыта на карантин из-за возможной вспышки коронавируса, передает URA.RU. Более чем у 50 пациентов и сотрудников медучреждения предварительно подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».
По данным регионального Оперштаба, изначально инфекция была выявлена у одной из сотрудниц психиатрической больницы. С ней контактировало большое количество людей, в том числе пациенты и коллеги. Сейчас в медучреждении проводится проверка.
Отдельно стоящий корпус больницы будет перепрофилирован. Один этаж займет инфекционное отделение для заболевших, второй — обсерватор для контактных лиц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за истекшие сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4785.
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