«Две красотки»: Устинью Малинину сравнили с ее собачкой
Новое фото дочери знаменитого певца вызвало умиление у пользователей сети.
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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official
Дочь известного российского певца Александра Малинина Устинья умилила поклонников новым фото в Instagram. Блогер сделала снимок дома перед зеркалом вместе со своей крохотной собачкой. Подписчики не могли налюбоваться красотой девушки и ее питомца.
Белокурую красавицу фолловеры сравнили с настоящей принцессой и феей. А ее домашнему животному досталось много других лестных комплиментов. Кто-то из фанатов даже попробовал сравнить хозяйку с ее пушистым другом и нашел общие черты: и собачка, и Малинина — красавицы.
«Красавица! Прекрасная собачка, ей повезло с хозяюшкой!»
«Две красотки!»
«Какое мимими!»
«Фея из сказки!»
«Батюшки! Еще один собик есть! Симпапуля!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устинья Малинина восхитила фанатов образом в плюшевом пальто.
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