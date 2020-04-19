«Две красотки»: Устинью Малинину сравнили с ее собачкой

Новое фото дочери знаменитого певца вызвало умиление у пользователей сети.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь известного российского певца Александра Малинина Устинья умилила поклонников новым фото в Instagram. Блогер сделала снимок дома перед зеркалом вместе со своей крохотной собачкой. Подписчики не могли налюбоваться красотой девушки и ее питомца.

Белокурую красавицу фолловеры сравнили с настоящей принцессой и феей. А ее домашнему животному досталось много других лестных комплиментов. Кто-то из фанатов даже попробовал сравнить хозяйку с ее пушистым другом и нашел общие черты: и собачка, и Малинина — красавицы.

Instagram @ustinya_malinina_official

«Красавица! Прекрасная собачка, ей повезло с хозяюшкой!»

«Две красотки!»

«Какое мимими!»

«Фея из сказки!»

«Батюшки! Еще один собик есть! Симпапуля!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устинья Малинина восхитила фанатов образом в плюшевом пальто.

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