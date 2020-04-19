Четверо приезжих избили и попытались ограбить отца с сыном в Москве
Одного из подозреваемых в нападении задержали. Личности еще двоих уже установлены.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Компания неизвестных мужчин напала на отца с сыном в Москве. Несколько человек попытались ограбить жителей столицы и после того, как ничего ценного при себе у них не нашли, набросились на них с кулаками. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Петровско-Разумовском проезде еще 5 апреля.
По данным ТАСС, в ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что москвичей избили граждане Узбекистана. Сейчас один из них уже задержан, установлены личности еще двоих. Четвертый участник драки устанавливается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с четвертой частью 162-й статьи УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой лиц». Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранец изуродовал молодую девушку в московском отеле.
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