Четверо приезжих избили и попытались ограбить отца с сыном в Москве

Компания неизвестных мужчин напала на отца с сыном в Москве. Несколько человек попытались ограбить жителей столицы и после того, как ничего ценного при себе у них не нашли, набросились на них с кулаками. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в Петровско-Разумовском проезде еще 5 апреля.

По данным ТАСС, в ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что москвичей избили граждане Узбекистана. Сейчас один из них уже задержан, установлены личности еще двоих. Четвертый участник драки устанавливается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с четвертой частью 162-й статьи УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой лиц». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранец изуродовал молодую девушку в московском отеле.