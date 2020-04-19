«Слюнки потекли»: Звезда сериала «Женский доктор» Пшеничный показал голый торс

Новое откровенное фото российского актера в Instagram взволновало его поклонниц.

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Фото, видео: Instagram @mishapshenichnyi, @cinema_people_photographer

Российский актер Михаил Пшеничнный, известный по сериалу «Женский доктор», взбудоражил поклонниц, опубликовав довольно откровенное фото в Instagram. На снимке звезда отечественного кино продемонстрировал голый торс. Он сделал селфи в зеркале, на котором похвастался своим мускулистым телом.

Instagram @mishapshenichnyi

Женщины расхвалили своего кумира в комментариях, а некоторые даже признались, что считают Пшеничного эталоном мужчины. Они с трудом передавали свое восхищение посредством эпитетов и эмодзи. Кто-то решил, что артист снялся полностью обнаженным.

«Слюнки потекли!»

«Великолепная фигура!»

«Надо было ниже камеру опустить!»

«Приоткрыли дверь в личное пространство?» — интересовались подписчицы.

Мужчины, в свою очередь, заметили, что актеру нечем гордиться.

«Ничего лучше показать не мог?» — возмутился один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Ревва показал «эротику» с морского дна.

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