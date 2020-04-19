Звезда Comedy Woman рассмешила фанатов, опубликовав забавную картинку с псом и сравнив ее с собой.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава продолжает покорять соцсети своим бесподобным чувством юмора. Артистка часто шутит со своими поклонниками, и на этот раз решила разместить в Instagram забавный пост на тему самоизоляции.

На своей странице звезда выложила снимок собаки, которая сидит на диване с пачкой чипсов в смешной позе — раздвинув лапы. Домашнего питомца Варнава сравнила с собой.

«Норм сижу. Вопросы?» — с иронией поинтересовалась теледива в подписи к посту.

Instagram @kativarnava

Ответы подписчиков были весьма разнообразными. Большинство из них попытались поупражняться в остроумии и шутили в комментариях.

«Приятного, аппетита, Катерина!»

«Как ты изменилась!»

«Сколько можно жрать?» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава озадачила фанатов размышлениями о весне.

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