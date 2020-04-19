«Как ты изменилась!» — Варнава представила себя в образе собаки с пачкой чипсов
Звезда Comedy Woman рассмешила фанатов, опубликовав забавную картинку с псом и сравнив ее с собой.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава продолжает покорять соцсети своим бесподобным чувством юмора. Артистка часто шутит со своими поклонниками, и на этот раз решила разместить в Instagram забавный пост на тему самоизоляции.
На своей странице звезда выложила снимок собаки, которая сидит на диване с пачкой чипсов в смешной позе — раздвинув лапы. Домашнего питомца Варнава сравнила с собой.
«Норм сижу. Вопросы?» — с иронией поинтересовалась теледива в подписи к посту.
Ответы подписчиков были весьма разнообразными. Большинство из них попытались поупражняться в остроумии и шутили в комментариях.
«Приятного, аппетита, Катерина!»
«Как ты изменилась!»
«Сколько можно жрать?» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Варнава озадачила фанатов размышлениями о весне.
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