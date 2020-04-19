Президент РФ отметил, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 праздник проходит в условиях вынужденных ограничений.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин записал для россиян видеопоздравление с Пасхой. В своем обращении российский лидер отметил, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 праздник проходит в условиях вынужденных ограничений.

«Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением! С великим праздником Святой Пасхи! <…> В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни известной уже во всем мире — коронавирусной инфекцией. Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я не раз уже говорил, у нас все есть: здоровая сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения», — сказал глава государства.

Владимир Путин считает, что «Пасха — это символ торжества жизни над всем, что против нее; символ очищения, возрождения и продолжения жизни».

«Никаких сомнений нет, мы достойно пройдем через посланные нам испытания. <…> В этот светлый праздник Воскресение Христово так и хочется сказать — все будет хорошо с божьей помощью. С праздником вас! Будьте счастливы и здоровы!» — резюмировал президент РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал трансляцию пасхальных богослужений в Храме Христа Спасителя в Москве и Казанском соборе в Петербурге.

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