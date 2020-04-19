Извлекать пользу из любой ситуации научит людей пандемия коронавируса. Так, многие светские львицы начинают осваивать навыки ухода за собой в домашних условиях, когда салоны красоты им оказались недоступны. О том, как снять самостоятельно гель-лак, 5-tv.ru рассказала ведущий мастер сети салонов маникюра Анна Клянникова.

Для начала нужно подготовить все необходимое: ацетоносодержащую жидкость для снятия лака, фольгу, апельсиновую палочку, нарезанные на части ватные диски, шлифовщик и пилочку.

«В первую очередь, нам нужно зашлифовать верхнее покрытие, чтобы жидкость проникла в глубокие слои гель-лака. Делаем это очень аккуратно, чтобы не поранить кожу. Как только вы чувствуете, что доходите до цветного слоя, можно остановиться», — рассказала Анна.

После этого, по словам мастера, нужно взять кусочек ватного диска, смочить его в жидкости, приложить к ногтю и замотать кусочком фольги. То же самое проделываем со всеми ногтями. Затем надо подождать пять-десять минут.

«Снимаем фольгу, берем апельсиновую палочку и аккуратно счищаем остатки гель-лака с ногтевой поверхности. Если вдруг у вас не до конца отошла база, можно повторить процедуру еще раз», — пояснила Клянникова.

В завершение следует обработать ноготь с помощью шлифовщика, а также помазать его специальным маслом. Тогда ногти сохранят свою структуру и останутся здоровыми после процедуры.

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