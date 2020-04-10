«Я стал героем — это приятно»: Александр Половцев оценил мем про себя и печенегов
Пользователи сети сделали множество смешных картинок с актером из «Улицы разбитых фонарей» по мотивам фразы президента РФ.
Фото: РИА Новости / Галина Кмит
Актер Александр Половцев не считает «особо смешными» мемы, которые заполонили соцсети после фразы президента РФ Владимира Путина про печенегов и половцев. Об этом артист сообщил в комментарии ФАН.
Про печенегов и половцев глава государства вспомнил во время совещания с губернаторами, посвященном борьбе коронавирусной инфекции COVID-19.
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Вскоре Александр Половцев стал одним из самых популярных актеров в рунете. Пользователи соцсетей представили, как бы звезда «Улицы разбитых фонарей» отреагировал, если бы президент говорил о нем.
Путин: Победили половцев, победим и эту заразу— РИП Новости (@riarip) April 8, 2020
Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p
А че сразу половцев pic.twitter.com/Zp8SaPOyzm— Дмитрий (@vlasta771) April 8, 2020
Половцев терзает Россию в восьмом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», 2007 год н. э. pic.twitter.com/TiIkIeOnnC— Твентин Карантино (@TerritoriaDobra) April 8, 2020
Александр Половцев сказал, что видел многочисленные мемы про себя. Он признался, что не имеет ничего против, хоть и не считает их слишком смешными.
«Я видел эту картинку, но не придал как-то этому значения. Я стал героем — это приятно, хотя геройский поступок я не совершал <…> Нормально, пусть пользуются. Если уж я попал во фразу нашего президента. Особо смешной шутку не считаю, но, если это считают смешным, — пусть будет так», — сказал актер.
Он также рассказал, что в период самоизоляции уехал вместе с семьей за город и занимается садово-огородными делами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет также заполонили мемы о коронавирусе. Пользователи массово высмеивают истерию вокруг гречки и туалетной бумаги, несерьезное отношение к карантину и средствам защиты.
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