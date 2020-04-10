Пользователи сети сделали множество смешных картинок с актером из «Улицы разбитых фонарей» по мотивам фразы президента РФ.

«Я стал героем — это приятно»: Александр Половцев оценил мем про себя и печенегов

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер Александр Половцев не считает «особо смешными» мемы, которые заполонили соцсети после фразы президента РФ Владимира Путина про печенегов и половцев. Об этом артист сообщил в комментарии ФАН.

Про печенегов и половцев глава государства вспомнил во время совещания с губернаторами, посвященном борьбе коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Вскоре Александр Половцев стал одним из самых популярных актеров в рунете. Пользователи соцсетей представили, как бы звезда «Улицы разбитых фонарей» отреагировал, если бы президент говорил о нем.

Александр Половцев сказал, что видел многочисленные мемы про себя. Он признался, что не имеет ничего против, хоть и не считает их слишком смешными.

«Я видел эту картинку, но не придал как-то этому значения. Я стал героем — это приятно, хотя геройский поступок я не совершал <…> Нормально, пусть пользуются. Если уж я попал во фразу нашего президента. Особо смешной шутку не считаю, но, если это считают смешным, — пусть будет так», — сказал актер.

Он также рассказал, что в период самоизоляции уехал вместе с семьей за город и занимается садово-огородными делами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет также заполонили мемы о коронавирусе. Пользователи массово высмеивают истерию вокруг гречки и туалетной бумаги, несерьезное отношение к карантину и средствам защиты.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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