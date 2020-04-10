Актер Александр Половцев не считает «особо смешными» мемы, которые заполонили соцсети после фразы президента РФ Владимира Путина про печенегов и половцев. Об этом артист сообщил в комментарии ФАН.

Про печенегов и половцев глава государства вспомнил во время совещания с губернаторами, посвященном борьбе коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия», — сказал Путин.

Вскоре Александр Половцев стал одним из самых популярных актеров в рунете. Пользователи соцсетей представили, как бы звезда «Улицы разбитых фонарей» отреагировал, если бы президент говорил о нем.

Путин: Победили половцев, победим и эту заразу

Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p — РИП Новости (@riarip) April 8, 2020

А че сразу половцев pic.twitter.com/Zp8SaPOyzm — Дмитрий (@vlasta771) April 8, 2020

Половцев терзает Россию в восьмом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей», 2007 год н. э. pic.twitter.com/TiIkIeOnnC — Твентин Карантино (@TerritoriaDobra) April 8, 2020

Александр Половцев сказал, что видел многочисленные мемы про себя. Он признался, что не имеет ничего против, хоть и не считает их слишком смешными.

«Я видел эту картинку, но не придал как-то этому значения. Я стал героем — это приятно, хотя геройский поступок я не совершал <…> Нормально, пусть пользуются. Если уж я попал во фразу нашего президента. Особо смешной шутку не считаю, но, если это считают смешным, — пусть будет так», — сказал актер.

Он также рассказал, что в период самоизоляции уехал вместе с семьей за город и занимается садово-огородными делами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интернет также заполонили мемы о коронавирусе. Пользователи массово высмеивают истерию вокруг гречки и туалетной бумаги, несерьезное отношение к карантину и средствам защиты.

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