Родитель девочки, госпитализированной в тяжелом состоянии после укола матери, раскрыл детали происшествия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael; 5-tv.ru

Отец десятимесячного ребенка, оказавшегося в больнице после сделанного матерью укола, рассказал детали случившегося. Как стало известно 5-tv.ru женщина решила сама ввести малышу препарат, чтобы сбить температуру.

По словам мужчины, супруга уже применяла аналогичное лекарство, когда болел их старший ребенок. Она смешала в шприце сильный антибиотик с лидокаином. Женщина считала это проверенным средством и не подозревала, что у малышки может пойти аллергическая реакция. Инструкцию к препарату родители читали внимательно только после трагедии с младшим ребенком и узнали, что нужно сдавать анализы на переносимость этого средства.

«Просто у нас старший заболел, и ему прописали антибиотики. Жена не знала, что у нее может быть реакция на лидокаин. Потом, когда инструкцию в интернете прочитали повнимательнее, там было сказано, что может быть что-то…», — рассказал отец малышки.

При этом он подчеркнул, что не винит жену в том, что случилось с их дочерью. Тем не менее, в отношении женщины уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По некоторым сведениям, еще до случая со злополучным уколом женщина была поставлена на учет как неблагополучный родитель.

Случаи с неосторожным применением лекарств для лечения младенцев уже бывали в России. Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске умерла девочка, впавшая в кому после укола лидокаина.

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