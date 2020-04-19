Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Глава Минфина отметил, что средств фонда будет достаточно для выполнения бюджетных обязательств.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Известия / Алексей Майшев, Артем Коротаев, Артем Коротаев
Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире федерального телеканала обозначил предполагаемый объем Фонда национального благосостояния к концу 2020 года. По его словам, к концу декабря с учетом запланированных расходов сумма составит порядка семи триллионов рублей.
«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около семи триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — сказал Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил, что в сложившиеся непростые времена необходимость в накопленных резервах ощущается, как никогда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
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