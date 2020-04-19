Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире федерального телеканала обозначил предполагаемый объем Фонда национального благосостояния к концу 2020 года. По его словам, к концу декабря с учетом запланированных расходов сумма составит порядка семи триллионов рублей.

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около семи триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — сказал Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что в сложившиеся непростые времена необходимость в накопленных резервах ощущается, как никогда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики.