Авария произошла в Советском районе города.

Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Улан-Удэ

Фото: www.globallookpress.com / Benjamin Beytekin

Шесть человек получили травмы в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло в микрорайоне Солдатский Советского района Улан-Удэ.

Всего в пассажирском транспорте находились десять человек — четверо из них пострадали (средняя степень тяжести), еще двое раненых были в иномарке. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Детей среди них нет.

На месте аварии работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

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