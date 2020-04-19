Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
Авария произошла в Советском районе города.
Фото: www.globallookpress.com / Benjamin Beytekin
Шесть человек получили травмы в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло в микрорайоне Солдатский Советского района Улан-Удэ.
Всего в пассажирском транспорте находились десять человек — четверо из них пострадали (средняя степень тяжести), еще двое раненых были в иномарке. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Детей среди них нет.
На месте аварии работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.
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