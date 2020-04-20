В Петербург избили известного художника и совладельца магазина Castle Rock

Сообщение Сергея Семкина об избиении привлекло внимание жителей Петербурга. Известный художник, фотограф и совладелец культового магазина Castle Rock опубликовал пост в Facebook, где рассказал, что подвергся нападению.

«На меня напал сосед Абрамов, человек из 90-х. Манеры, повадки, понятия — все оттуда. Вопросы решает по-бандитски, кулаками. Сразу скажу, пишу это не хайпу ради или пожаловаться для, хочу только, чтобы подобный беспредел не оставался безнаказанным», — поделился Семкин.

Далее в тексте он изложил суть конфликта. По его словам, сосед единолично установил новый замок на въезде во двор их дома. Днем Семкин не смог заехать во двор на машине, чтобы разгрузить оборудование — ключ не подошел к замку.

Facebook @sergei.semkin

«На месте оказался только Абрамов, но ключ дать отказался, потому что „он так решил“. В общем, он меня послал. Тогда я объяснил ему, что у меня есть другой инструмент для открывания замков — прекрасная „болгарка“, которой я спилю этот замок», — продолжил потерпевший.

Сергей поднялся в квартиру и взял инструмент. Вышел на улицу и подождал соседа в надежде, что тот передумает. Тот не появился, и Семкин спилил замок. После этого он переставил машину и стал подниматься по лестнице в подъезде с занятыми руками.

«Как оказалось, Абрамов все это время меня там караулил. В подъезде в этом месте камер нет, и очень удобно неожиданно напасть. Именно это он и сделал: неожиданно из-за угла сверху нанес мне удар ногой в голову. Я практически потерял сознание, обмяк на пол, а в это время он начал наносить мне очень мощные удары по телу и голове», — вспомнил автор поста.

Ответная серия ударов помогла художнику овладеть ситуацией даже притом, что его держала со спины прибежавшая супруга нападавшего. Вскоре сосед оказался на бетонном полу, но поднялся и, по словам Сергея, снова пошел в атаку. В этот момент в подъезд кто-то вошел, и злоумышленник скрылся.

«Вошла соседка, она жутко испугалась моего вида и лужи крови, принесла мне салфеток и бутылку воды. Я вызвал полицию. В отделении я написал заявление, затем пошел в травмпункт. Меня хотели отправить в больницу, но я отказался. Зафиксировано сотрясение мозга и многочисленные удары по телу», — резюмировал художник.

Как добавил Семкин 5-tv.ru, драка произошла 12 апреля, но он до сих пор плохо себя чувствует. От госпитализации потерпевший отказался из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что получивший ножом в глаз петербуржец скончался по дороге в больницу.