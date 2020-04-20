«Красотка была и есть»: Лера Кудрявцева показала снимки из детства и юности

Фотографии из личного архива Леры Кудрявцевой впечатлили ее подписчиков. Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram ностальгический пост, где собрала несколько снимков из детства и юности периода 70-80-х годов. На них она запечатлена в разных образах — с длинными и короткими волосами, шатенка и блондинка. Однако в каждом кадре знаменитость по-своему прекрасна, о чем ей в комментариях написали фолловеры.

«У всех из детства есть какие-то самые яркие воспоминания, отрывки. Я всегда ждала маму с работы, потому что она приносила что-то вкусненькое, от нее исходил запах мороза и ее помады. Папа, который смотрел хоккей на диване в семейных трусах, собака Альфа (ирландский сеттер), сирень за окном, секретики в парке, как я стырила у мамы золотую цепочку и потеряла ее в песочнице, папа учил меня играть в шахматы и возил на охоту. Мороз минус сорок и лед на ресницах, а штаны колом, и хотелось побыстрее стать взрослой», — поделилась с поклонниками Кудрявцева.

Instagram @leratv

Пользователи дополнили картину теледивы о счастливом советском прошлом. Многие ответили Лере, что своим постом она пробудила в них добрые воспоминания и даже растрогала до слез.

«От вашего рассказа так повеяло домашним уютом, захотелось в детство. И еще, кстати, вы нисколько не изменились, выглядите так же молодо и свежо»;

«Лерун, ты вообще не изменилась. Детство, было у нас лучшее. Как было здорово, уже не вернуть»;

«Я хочу сказать, что ты, Лера, красотка была и есть всегда», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева раскрыла секрет душевного комфорта.