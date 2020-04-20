Итальянский певец дал двухчасовой концерт для соседей в Петербурге
Исполнитель эстрадных песен Фабио Фрези развлек прохожих посреди улицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @fabiofre, 5-tv.ru
Режим самоизоляции в Петербурге не помешал итальянскому певцу Фабио Фрези развлечь горожан. Артист дал двухчасовой концерт посреди улицы для соседей и прохожих. В частности, исполнил шлягер из репертуара Адриано Челентано Il Tempo Se Ne Va («Время уходит»), мастерски подражая вокальной манере своего прославленного земляка. Видео этого момента засняли очевидцы.
В основном Фрези выступает в заведениях Северной столицы и на различных мероприятиях. В период пандемии коронавируса, как и многие его коллеги, он остался без работы. В репертуар итальянца входит около 150 песен на родном и английском языке, известных русскому слушателю. Помимо Челентано он перепевает Тото Кутуньо, Ricchi e Poveri, Эроса Рамазотти, Фрэнка Синатру, Джо Кокера и многих других исполнителей.
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