Исполнитель эстрадных песен Фабио Фрези развлек прохожих посреди улицы.

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Фото, видео: ВКонтакте @fabiofre, 5-tv.ru

Режим самоизоляции в Петербурге не помешал итальянскому певцу Фабио Фрези развлечь горожан. Артист дал двухчасовой концерт посреди улицы для соседей и прохожих. В частности, исполнил шлягер из репертуара Адриано Челентано Il Tempo Se Ne Va («Время уходит»), мастерски подражая вокальной манере своего прославленного земляка. Видео этого момента засняли очевидцы.

В основном Фрези выступает в заведениях Северной столицы и на различных мероприятиях. В период пандемии коронавируса, как и многие его коллеги, он остался без работы. В репертуар итальянца входит около 150 песен на родном и английском языке, известных русскому слушателю. Помимо Челентано он перепевает Тото Кутуньо, Ricchi e Poveri, Эроса Рамазотти, Фрэнка Синатру, Джо Кокера и многих других исполнителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов показал прогулки с сыном в самоизоляции.

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