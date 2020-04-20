АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий
Для оставшихся без работы приезжих хотят ввести денежные компенсации.
Фото: ТАСС / Александр Демьянчук
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице и других выплат в качестве поддержки в период борьбы с коронавирусом. Организация направила такое письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Конкретные категории мигрантов в документе не уточняются.
По словам авторов инициативы, по такому пути пошла Португалия. Государство приравняло в социальных правах 580 тысяч мигрантов к гражданам страны на время пандемии.
Кроме того, АСИ предлагает готовить потерявших работу мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Ранее 5-tv.ru писал, что ч 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев и почти 100 тысяч приезжих попросили продлить срок временного пребывания в стране.
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