Для оставшихся без работы приезжих хотят ввести денежные компенсации.

АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Эпидемия коронавируса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице и других выплат в качестве поддержки в период борьбы с коронавирусом. Организация направила такое письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Конкретные категории мигрантов в документе не уточняются.

По словам авторов инициативы, по такому пути пошла Португалия. Государство приравняло в социальных правах 580 тысяч мигрантов к гражданам страны на время пандемии.

Кроме того, АСИ предлагает готовить потерявших работу мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ранее 5-tv.ru писал, что ч 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев и почти 100 тысяч приезжих попросили продлить срок временного пребывания в стране.

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Тема:
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