АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице и других выплат в качестве поддержки в период борьбы с коронавирусом. Организация направила такое письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК. Конкретные категории мигрантов в документе не уточняются.

По словам авторов инициативы, по такому пути пошла Португалия. Государство приравняло в социальных правах 580 тысяч мигрантов к гражданам страны на время пандемии.

Кроме того, АСИ предлагает готовить потерявших работу мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ранее 5-tv.ru писал, что ч 1 марта Россию покинули 1,2 миллиона иностранцев и почти 100 тысяч приезжих попросили продлить срок временного пребывания в стране.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112