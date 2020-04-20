Президент России заверил, что на фоне коронавируса все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно. Такое заявление он сделал, поздравляя россиян с Пасхой.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

У России есть все, чтобы справиться с пандемией — сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и профессиональная база в сфере здравоохранения. Об этом заявил Владимир Путин во время своего поздравления россиян с Пасхой. По его словам, работа идет на опережение. Учитывается зарубежный опыт и все риски при любом развитии ситуации.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений нет: мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — отметил президент России.

Владимир Путин добавил: наша страна располагает ресурсами и резервами, чтобы поддержать экономику, а также оказать помощь людям, которые оказались в сложном положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что треть россиян поддерживают перенос майских праздников. Участников опроса попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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