Предположения теледивы подтвердились: Пандой оказался ее муж Влад Топалов.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Один из главных вопросов вокруг шоу «Маска», наконец, разрешился: Пандой оказался артист Влад Топалов. Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.

Телеведущая подозревала мужа в роли забавного персонажа с самого начала, но не была уверена на 100%. Среди других кандидатур рассматривались второй экс-участник дуэта Smash! Сергей Лазарев и Влад Соколовский. Перед тем, как Панда показала свое настоящее лицо, Тодоренко уже не сомневалась, что вот-вот увидит супруга. По ее словам, голос Топалова невозможно спутать ни с чьим другим. В особенности, если с этим голосом засыпаешь и просыпаешься.

Instagram @reginatodorenko

Когда Влад предстал перед жюри без маски, теледива расчувствовалась. Сквозь слезы она призналась супругу в любви. Как все это время ему удавалось оставаться инкогнито, в том числе сохранять секрет от жены, Топалов не раскрыл в подробностях. Певец лишь уточнил, что пользовался моментами, когда благоверной не было дома. Сама Регина добавила, что временами муж использовал всяческие отговорки — уезжал под предлогами репетиций или общения с мамой.

«Каминг-аут» Топалова стал лишь одной из завершившихся интриг шоу. В проекте осталось три участника — Попугай, Волк и Лев. Личности этих персонажей станут известны в финале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска».

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