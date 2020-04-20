В России провели более двух миллионов тестов на COVID-19
Под наблюдением находятся 135 тысяч человек.
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Более двух миллионов тестов на COVID-19 проведено в России. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время под наблюдением остаются 135 тысяч человек. По последним данным, с начала эпидемии в России зафиксировано 42 853 случаев заражения. Выздоровели 3 291 человек, число скончавшихся составило 389. За последние сутки число инфицированных в стране достигло более шести тысяч.
В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул, что российские власти уже сделали развитие системы здравоохранения одним из приоритетных направлений. Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в стране были приняты все необходимые организационные меры. Кроме того, коронавирус стал поводом для модернизации системы российского здравоохранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России снизился спрос на алкоголь во время пандемии коронавируса.
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