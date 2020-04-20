По предварительным данным, автомобиль врезался в металлический отбойник и опрокинулся.

Три человека разбились ночью в аварии на МКАД

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Смертельное ДТП произошло этой ночью на 71-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Как стало известно 5-tv.ru, автомобиль Kia Rio при съезде на Новокуркинскую эстакаду и врезался в металлический отбойник и опрокинулся.

Впоследствии на место происшествия оперативно прибыли сотрудники госавтоинспекции и представители спецслужб. Из машины достали тела трех погибших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 апреля смертельное ДТП произошло на 41-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. По предварительным данным, одна из машин, следовавших по трассе, буксировала другую. В автомобили врезалась фура.

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