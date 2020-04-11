Смертельное ДТП этой ночью произошло на 41-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. По предварительным данным, одна из машин, следовавших по трассе, буксировала другую. В автомобили врезалась фура. В результате, как сообщили 5-tv.ru в ГИБДД, два человека погибли и один пострадал.

5-tv.ru

На месте происшествия работают специализированные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения автомобилей BMW и Mercedes под Оренбургом. Трагедия произошла на трассе Оренбург — Орск в поселке Овощевоз.