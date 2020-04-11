Видео с места смертельного ДТП на МКАДе, где фура влетела в два авто
По предварительным данным, в результате ЧП два человека погиби.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Смертельное ДТП этой ночью произошло на 41-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. По предварительным данным, одна из машин, следовавших по трассе, буксировала другую. В автомобили врезалась фура. В результате, как сообщили 5-tv.ru в ГИБДД, два человека погибли и один пострадал.
На месте происшествия работают специализированные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения автомобилей BMW и Mercedes под Оренбургом. Трагедия произошла на трассе Оренбург — Орск в поселке Овощевоз.
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