За прошедшие сутки в России скончались 44 пациента с коронавирусом. Количество подтвержденных случаев заражения новым внеклеточным агентом в РФ достигло 47121. Такие данные 20 апреля обнародовал Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве за сутки умерли 28 инфицированных. Четыре пациента скончались в Башкирии, еще трое — на Кубани. По два заболевших коронавирусом погибли в Красноярском крае и Калужской области. По одной жертве COVID-19 зафиксировано в Чувашии, Хабаровском крае, а также в Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях.

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России 1/1

В оперштабе отметили, что более 50% новых случаев заражения коронавирусом являются завозными.

За весь период пандемии нового внеклеточного агента в России скончались 405 человек. Выздоровели 3446 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России провели более двух миллионов тестов на COVID-19.

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