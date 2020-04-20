Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 47 тысяч.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий
За прошедшие сутки в России скончались 44 пациента с коронавирусом. Количество подтвержденных случаев заражения новым внеклеточным агентом в РФ достигло 47121. Такие данные 20 апреля обнародовал Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В Москве за сутки умерли 28 инфицированных. Четыре пациента скончались в Башкирии, еще трое — на Кубани. По два заболевших коронавирусом погибли в Красноярском крае и Калужской области. По одной жертве COVID-19 зафиксировано в Чувашии, Хабаровском крае, а также в Нижегородской, Ивановской и Архангельской областях.
В оперштабе отметили, что более 50% новых случаев заражения коронавирусом являются завозными.
За весь период пандемии нового внеклеточного агента в России скончались 405 человек. Выздоровели 3446 пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России провели более двух миллионов тестов на COVID-19.
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