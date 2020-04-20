Коронавирус обнаружили в водопроводе Парижа

В Париже ученые нашли источник COVID-19 в городских коммуникациях с технической водой. Она используется для очистки улиц. Опасную инфекцию обнаружили в четырех пробах из 27.

Когда данные обнародовали власти тут же приостановили использование всей сети. Правда, уточняется — она не связана с питьевой водой, поэтому никакой опасности для горожан нет.

К слову, на фоне пандемии СМИ публикуют кадры очищенных от смога городов. Среди них — Милан, Мадрид, Париж, Эр-Рияд и Пекин. По данным экологов, сейчас в атмосфере на 5% меньше углекислого газа, чем год назад. Цифра небольшая, но такого значения не было с середины XX века.

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