Коронавирус обнаружили в водопроводе Парижа
Взволнованные парижане стали массово скупать бутыли с питьевой водой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Panoramic, 5-tv.ru
В Париже ученые нашли источник COVID-19 в городских коммуникациях с технической водой. Она используется для очистки улиц. Опасную инфекцию обнаружили в четырех пробах из 27.
Когда данные обнародовали власти тут же приостановили использование всей сети. Правда, уточняется — она не связана с питьевой водой, поэтому никакой опасности для горожан нет.
К слову, на фоне пандемии СМИ публикуют кадры очищенных от смога городов. Среди них — Милан, Мадрид, Париж, Эр-Рияд и Пекин. По данным экологов, сейчас в атмосфере на 5% меньше углекислого газа, чем год назад. Цифра небольшая, но такого значения не было с середины XX века.
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