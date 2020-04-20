Число заразившихся коронавирусом в мире стремится к 2,5 миллионам. В Европе лидерами антирейтинга все еще остаются Италия и Испания. Число жертв там превышает 40 тысяч человек. Тем не менее в этих странах наблюдается спад заболевших. В Германии собираются открыть школы и супермаркеты, а в Норвегии — детские сады.

На фоне пандемии СМИ публикуют кадры очищенных от смога городов. Среди них — Милан, Мадрид, Париж, Эр-Рияд и Пекин. По данным экологов, сейчас в атмосфере на 5% меньше углекислого газа, чем год назад. Цифра небольшая, но такого значения не было с середины 20 века.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, за сутки в России коронавирусом заразились 4268 человек. Общее число достигло 47121.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112