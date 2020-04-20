Лесные пожары охватили пять регионов России

Как минимум в пяти регионах России объявлен оранжевый уровень опасности из-за лесных пожаров. В Краснодарском и Красноярском краях, в Иркутской области и Забайкалье ожидается сильный ветер, который помешает спасателям тушить пожары. Накануне огнем было пройдено почти семь тысяч гектаров леса.

В Адыгее несколько часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать крупный природный пожар. Горел сухой камыш на площади в сотни квадратных метров. Пламя было видно за несколько километров.

На Курилах и Сахалине сухостой загорелся в опасной близости от жилых домов. Спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорания.

На Камчатке огненное шоу местным жителям устроил вулкан Ключевской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали потоки лавы на его восточном склоне. Извержение вулкана началось в ноябре 2019 года и продолжается до сих пор. Населению пока ничего не угрожает.

Циклон с дождем, ветром и мокрым снегом пришел в Приамурье после 20-градусного тепла. В регионе за сутки выпало 70% месячной нормы осадков. И по словам специалистов снег сегодня будет идти весь день.

На Урале и еще в нескольких регионах продолжаются паводки. В Кемерове, Астрахани, Самаре и еще десятке городов реки уже вышли из берегов. Но пока подтапливает в основном дачные участки. Спасатели круглосуточно следят за ситуацией.

А вот в Якутии большая вода замерзла, не успев затопить дома. Местные жители не растерялись и моментально превратили огромную лужу в каток. Теперь соседи каждый день наблюдают танцы на льду.