Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости экстренного совещания с губернаторами регионов на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом государственный деятель сообщил в понедельник, 20 апреля, в ходе планового совещания с вице-премьерами.

По словам главы Кабмина, принятых мер по противодействию COVID-19 сегодня недостаточно. Так, он собирается выяснить, как именно регионы справляются с наплывом пациентов с коронавирусом, а также планирует ввести новые меры поддержки граждан и экономики, пострадавших от последствий пандемии.

«Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьезные средства. Эти средства должны использоваться максимально эффективно. Однако в ряде регионов до сих пор не освоены средства даже из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусом. Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», — обратился Мишустин к членам правительства.

В числе прочего, премьер-министр поблагодарил Совет Федерации и Государственную думу за своевременное исполнение поручений и принятие законопроектов, разработанных для реализации антикризисных мер, объявленных ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, которые смогут принять до 45 тысяч пациентов с коронавирусом.

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