Инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из домов на улице Видова в 13-м микрорайоне.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Избитого шестилетнего мальчика нашли в затопленной квартире в Новороссийске. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из домов на улице Видова в 13-м микрорайоне.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что тревогу забили соседи, когда с потолка начала литься вода. Жители дома вошли в квартиру и обнаружили ребенка со следами побоев. Его мать в этот момент отсутствовала. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего мальчика в больницу. Медики диагностировали у него травмы головы и многочисленные ушибы.

По данным местных СМИ, женщина по невыясненным причинам неоднократно избивала своего сына. Соседи рассказывают, что мальчик не умеет пользоваться столовыми приборами, боится воды, а игрушки для него — настоящее чудо.

В обстоятельствах семейной драмы предстоит разобраться правоохранителям и органам опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отец жестоко избил шестилетнего сына за отказ отжиматься.

Шокирующие кадры: Избитого шестилетнего мальчика нашли в квартире в Новороссийске

1/3

5-tv.ru

2/3

5-tv.ru

3/3

5-tv.ru

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Видео: Разбитый Bentley экс-депутата после жесткого ДТП в Подмосковье
15:28
В Петербурге медикам, заразившимся COVID-19, выплатят до миллиона рублей
15:26
Полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями в Екатеринбурге
15:17
Россия заняла второе место в мире по числу тестирований на коронавирус
15:10
Частный самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
15:10
Лариса Удовиченко впервые станет бабушкой

Сейчас читают

Спрей, крем или влажные салфетки? Какой антисептик для рук более устойчив к COVID-19
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок