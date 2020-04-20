Шокирующие кадры: Избитого шестилетнего мальчика нашли в квартире в Новороссийске

Избитого шестилетнего мальчика нашли в затопленной квартире в Новороссийске. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из домов на улице Видова в 13-м микрорайоне.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что тревогу забили соседи, когда с потолка начала литься вода. Жители дома вошли в квартиру и обнаружили ребенка со следами побоев. Его мать в этот момент отсутствовала. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего мальчика в больницу. Медики диагностировали у него травмы головы и многочисленные ушибы.

По данным местных СМИ, женщина по невыясненным причинам неоднократно избивала своего сына. Соседи рассказывают, что мальчик не умеет пользоваться столовыми приборами, боится воды, а игрушки для него — настоящее чудо.

В обстоятельствах семейной драмы предстоит разобраться правоохранителям и органам опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отец жестоко избил шестилетнего сына за отказ отжиматься.