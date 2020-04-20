Шокирующие кадры: Избитого шестилетнего мальчика нашли в квартире в Новороссийске
Инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из домов на улице Видова в 13-м микрорайоне.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Избитого шестилетнего мальчика нашли в затопленной квартире в Новороссийске. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из домов на улице Видова в 13-м микрорайоне.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что тревогу забили соседи, когда с потолка начала литься вода. Жители дома вошли в квартиру и обнаружили ребенка со следами побоев. Его мать в этот момент отсутствовала. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего мальчика в больницу. Медики диагностировали у него травмы головы и многочисленные ушибы.
По данным местных СМИ, женщина по невыясненным причинам неоднократно избивала своего сына. Соседи рассказывают, что мальчик не умеет пользоваться столовыми приборами, боится воды, а игрушки для него — настоящее чудо.
В обстоятельствах семейной драмы предстоит разобраться правоохранителям и органам опеки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отец жестоко избил шестилетнего сына за отказ отжиматься.
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