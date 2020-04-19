Видео: в Москве отец жестоко избил шестилетнего сына за отказ отжиматься

Запись сцены домашнего насилия облетела соцсети и вызвала общественный резонанс.

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Фото, видео: picture alliance / Frank May, ВКонтакте @petrolife, Facebook @Askat.Aliev80

Видео домашнего насилия над маленьким мальчиком вызвало широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах, которые попали в интернет, мужчина жестоко избивает сына руками, ногами и железным прутом за лишний вес и отказ отжиматься от пола.

После публикации видео домашнего тирана задержали. Им оказался 35-летний гражданин Кыргызстана, проживающий в столице. Вместе с родными он приехал в Москву на заработки. Семья воспитывает троих детей, в том числе шестилетнего мальчика, который и подвергся истязаниям со стороны отца. Малыш получил множественные кровоподтеки.

Дело гражданина Кыргызстана взял под контроль глава МВД КР Кашкар Джунушалиев. На родине мужчины ему пригрозили уголовной ответственностью. Вскоре экзекутор и его супруга записали видеообращение, в котором отец раскаялся в содеянном, а мать со слезами попросила пощадить кормильца. Они уверяют, что с мальчиком все хорошо, и что подобного больше не повторится. Московская полиция проводит проверку по факту неисполнения мужчиной родительских обязанностей, за что предусмотрена административная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге восьмилетнего мальчика избили в бассейне.

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